Blechbläser musizierten: Musik zwischen Himmel und Erde

Dinslaken „Passion“ von Brasssonanz in der Sankt-Vincentius-Kirche Dinslaken.

Leben, Tod Auferstehung. Philosophische Fragen, religiöse Antworten. Themen für Dichter und für Komponisten. In ihrem neuen Programm „Passion“ setzen sich die jungen Profimusiker von Brasssonanz mit diesen essenziellen, existenziellen Themenkomplex auseinander. Und das nicht nur inhaltlich, sondern auch musikalisch auf äußerst hohem Niveau. Davon konnten sich die – leider nur wenigen – Konzertbesucher am Donnerstagabend in der mit LED-Licht stimmungsvoll ausgeleuchteten Kirche Sankt Vincentius überzeugen.

Aus dem Off spricht eine Stimme Rilke-Texte über den Menschen, der durch das Irdische von Gott getrennt ist und sich doch immer von ihm an die Hand genommen weiß. Aus der Stille nach dem Text schwebt der Klang der Blechblasinstrumente: sanft und dunkel, dann hell erstrahlend in seiner ganzen Klangfülle. Eine Ahnung, dass da mehr ist, wenn physikalische Schwingungen das Herz schon derart berühren und bewegen können. Bach, Mendelssohn und Mahler stehen für die meditativen Momente des Konzerts, mit Britten und Prokofjew demonstrieren die Musiker, wie perfekt sie ohne Dirigenten untereinander agieren. Und mit Purcells „Music for the Funeral of Queen Mary“ bieten sie noch ganz großes, episches Theater. Ein beeindruckendes Konzert, das mit „Nimrod“ von Elgar als Zugabe ein i-Tüpfelchen erhält.