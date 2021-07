In Dinslaken geht ein Feuerteufel um : Brandstifter zündet Mülltonne an der Wiesenstraße an

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Ein unbekannter Brandstifter hält seit Wochen Feuerwehr und Polizei in Dinslaken in Atem (Symbolfoto).

Dinslaken Schon wieder brannte in Dinslaken eine Altpapier-Tonne. Und zwar auf die Minute genau eine Woche, nachdem ein unbekannter Brandstifter eine Mülltonne am Seniorenheim an der Bärenkampallee angezündet hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Dinslaken ist am Freitag erneut eine Altpapier-Mülltonne in Flammen aufgegangen. Gegen 0.40 Uhr wurde die Feuerwehr zur Wiesenstraße gerufen. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei mit mehreren Feuerlöschern das Ausbreiten des Brandes auf weitere Mülltonnen verhindern. Die Feuerwehr musste nur noch nachlöschen und im Anschluss die vom Brand beschädigte Fassade, sowie eine angrenzende Wohnung kontrollieren. Verletzt wurde niemand. Anwohner sind mit dem Schrecken davongekommen.V