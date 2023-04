Feuer springt auf Nachbarparzelle über Gartenlaube steht in Flammen

Auf ihrer Streife an der Straße Am Industriepark bemerkten Polizisten am vergangenen Freitag gegen 17.20 Uhr eine Rauchsäule im Bereich des Waldes an der Hindenburgstraße, wie die Polizei jetzt mitteilte. Die Beamten fuhren in Richtung des Brandes und erkannten etwa 200 Meter vor der Einmündung der Heidestraße links eine Gartenlaube, die in voller Ausdehnung brannte. Um die Zugänge für die Feuerwehr freizuhalten, sperrten die Polizisten die B 8 an dieser Stelle vollständig ab. Die Wehr löschte die Flammen, konnte jedoch nicht verhindern, dass diese auch auf die Nachbarparzelle übergriffen. An beiden Lauben entstand erheblicher Sachschaden. Der Besitzer der Laube war vor Ort und gab an, dort gearbeitet zu haben, als er plötzlich die Flammen bemerkte. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.