Feuerwehr löscht Brand : Gartenhütte an der Rütterstraße in Flammen

Gartenhütte an der Rütterstraße in Flammen

Voerde Bei dem Feuer wurden auch angrenzende Gärten beschädigt.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam es am späten Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr zunächst zu einer starken Rauchentwicklung und anschließend zu einem Brand in einer Gartenhütte an der Rütterstraße. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Auch angrenzende Gärten wurden durch das Feuer beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern bislang noch an.