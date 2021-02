Kostenpflichtiger Inhalt: Brand in Voerde-Friedrichsfeld : 79 Senioren aus Altenheim gerettet – Bewohner werden in andere Unterkünfte gebracht

Pflegekräfte und Angehörige begleiten die alten Menschen am Gymnasium Voerde aus dem Schulgebäude heraus zu den Fahrzeugen, die sie zu anderen Einrichtungen bringen. Foto: Zehrfeld

Voerde Im St.-Christophorus-Altenheim in Friedrichsfeld hat es in der Nacht gebrannt. Alle 79 Bewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Ihnen schlug sogleich eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen.