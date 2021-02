Keine Verletzten : Brand in Altenheim in Voerde

Die Polizei half der Feuerwehr und dem Roten Kreuz, die Senioren aus dem brennenden Gebäude zu retten. Foto: dpa/Erwin Pottgiesser

Voerde Ein Feuer ist am Donnerstagmorgen in einem Altenheim in Voerde-Friedrichsfeld ausgebrochen. Alle 70 Einwohner der Einrichtung blieben unverletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken