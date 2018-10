Brand in Hiesfeld - Feuerwehr löscht brennenden Carport

Einsatz in Hiesfeld : Feuerwehr löscht brennenden Carport

Dinslaken Einen Brand in einem Carport an der Kurt-Schumacher-Straße musste die Feuerwehr Dinslaken am Donnerstag Abend löschen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Carport bereits voll in Flammen.

Teile des Daches eines unmittelbar angrenzenden Wohnhaus hatten ebenfalls bereits Feuer gefangen. Die Feuerwehr ging von außen und vom Spitzboden aus gegen die Flammen vor. Über eine Drehleiter deckten die Einsatzkräfte Teile des Daches ab. Dadurch konnte verhindert werden, dass das gesamte Gebäude ein Raub der Flammen wurde. Am Dachstuhl entstand erheblicher Schaden. Gegen 22:20 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und die eingesetzten Einheiten konnten wieder einrücken.

