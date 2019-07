Kellerbrand in Dinslaken : Fünfjähriger Junge bei Feuer verletzt

Kellerbrand in Dinslaken

Dinslaken Am Sonntag ist in Dinslaken ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen sind dabei verletzt worden. Unter ihnen ist auch ein fünf Jahre alter Junge.

Am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr brach in einem Reihenhaus in Dinslaken ein Feuer im Keller aus, wie die Polizei mitteilte. Der Brand geschah auf der Straße Tannengrund.