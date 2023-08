Feuer in Dinslaken Brand in Einfamilienhaus

In der Nacht zum 24. August rückte die Feuerwehr Dinslaken zu einem Wohnungsbrand auf der Hedwigstraße aus. Dort brannte das komplette Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. gegen 1 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. An der Einsatzstelle angekommen, wurden umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet, bis zu drei Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren bekämpften das Schadensfeuer, eine Person wurde dem Rettungsdienst zugeführt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die Einheiten Hauptwache, Eppinghoven und Stadtmitte waren bis etwa 3.30 Uhr im Einsatz.