Für die eigene Sammlung : Eisenbahnen, Autos und auch Lego

Dinslaken Friedensdorf veranstaltet seine traditionelle Modellbörse für den guten Zweck.

Die traditionelle Modellbörse im Friedensdorf in Oberhausen, an der Stadtgrenze zu Dinslaken, findet am Sonntag, 3. November, statt. Von 11 bis 16 Uhr haben Sammler und Interessierte die Möglichkeit, an den verschiedenen Ständen bei einer großen Auswahl an Modelleisenbahnen, Modellautos, Schallplatten und Lego ausgiebig zu stöbern. Wer auf der Suche nach einem bestimmten Schätzchen ist und seine Sammlung erweitern möchte, sollte dort unbedingt vorbei schauen. Aber auch wer einfach nur bummeln oder sich mit Gleichgesinnten austauschen möchte, ist dort willkommen. Die Lagerhalle bietet ausreichend Platz und das vielseitige Angebot der Modellbörse ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder interessant. Besucher erwartet eine große Auswahl an Modellen, Spielzeugen und Sammlerstücken aus verschiedenen Jahrzehnten. Darüber hinaus geben die Verkäufer auch nützliche Tipps. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Mit einem Besuch der Modellbörse können Verkäufer und Gäste etwas für den guten Zweck tun, denn die Standgebühren und die Einnahmen aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf kommen der Arbeit des Friedensdorfes zugute.