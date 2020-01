Projekt ist beendet : BNP-Fraktion im Rat Dinslaken ist aufgelöst

Dinslaken Malte Kemmerling und Thomas Koch machen als Stadtverordnete bis zur Kommunalwahl weiter.

Und auch darüber hinaus möchten Kemmerling und Koch sich weiterhin politisch betätigen. Wie und in welcher Form, das wird sich noch entscheiden. Beide bekundeten übereinstimmend ihren Willen, auch zukünftig Dinge in der Stadt Dinslaken zu gestalten. Thomas Koch bekundete sein Interesse an Sachthemen und Projekten, wie Nahmobilität, Entwicklung des Trabrennbahnareals und Stadtteilentwicklung. Sein künftiges Engagement in diesen Bereichen sieht er allerdings nicht an Parteien, Fraktionen oder ein Mandat gebunden. Einen Sitz im nächsten Stadtrat strebt er nicht an, doch kann er sich vorstellen, beispielsweise als sachkundiger Bürger in Fachgremien konstruktiv mitzuarbeiten. „Politik kann man nicht nur als Ratsmitglied machen, viele Türen stehen offen“, sagte Malte Kemmerling. Aktiv habe er keine Gespräche mit anderen Fraktionen über seine politische Zukunft geführt, wenngleich mal beim Bierchen nach einer Ratssitzung inoffiziell darüber gesprochen worden sei. Den Kommunalwahlkampf will er interessiert verfolgen, aber sein Name werde auf keiner politischen Liste für die Wahl stehen.