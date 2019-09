Qualitätsprüfung : Fünf Sterne für Blumenladen Wüster

Dinslaken Das Geschäft beim Kreisverkehr am Rathaus ist von Fleurop unter die Lupe genommen worden und hat die Qualitätsprüfung mit Auszeichnung bestanden. Thomas Wüster freut sich über das erfolgreiche Abschneiden.

„Das ist eine schöne Auszeichnung, über die wir uns sehr freuen“, sagt Thomas Wüster. Das Blumengeschäft von seiner Frau Sabine Wüster und ihm ist von Fleurop, dem weltweit marktführenden und wohl auch bekanntesten Blumenvermittlungsservice, mit fünf Sternen ausgezeichnet worden und hat damit die höchst möglich Bewertung erreicht. Denn mehr Sterne vergibt Fleurop nicht an seine Partner. „Wir waren gar nicht auf fünf Sterne aus“, so der Floristmeister, der die Auszeichnung als Qualitäts- und Messskala für sein Geschäft ansieht.

Seit drei Jahren schon zieren fünf Sterne den Eingangsbereich des Geschäfts, das am Platz d’Agen, in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs am Dinslakener Rathaus beheimatet ist. Die neue Auszeichnung, die auch als ein branchenweites Gütesiegel anzusehen ist, gilt für zwei weitere Jahre. Wie die Sterne in der Hotellerie, so sollen die Sterne, die Fleurop vergibt, eine qualitativ herausragende Stellung des jeweiligen Blumenfachgeschäftes dokumentieren. Geschäfte, die bei der Qualitätsprüfung drei, vier oder fünf Sterne erreichen, erhalten das Gütesiegel, das sie an ihrer Ladentür anbringen können.