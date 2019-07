Auf dem Festgelände am Flugplatz Schwarze Heide : Blümchen rockt beim Ruhrpott-Rodeo

Blümchen alias Jasmin Wagner kürzlich bei einem Festivalauftritt in Kassel. Foto: imago images / Hartenfelser/via www.imago-images.de

Hünxe Freunde des Punkrock fiebern dem Wochenende entgegen. Denn von Freitag bis einschließlich Sonntag, 5. bis 7. Juli, findet auf dem Festgelände am Flughafen Schwarze Heide in Hünxe das größte Punk-Festival Deutschlands statt.

Fans reisen aus dem gesamten Bundesgebiet und aus dem benachbarten Ausland an, um an dem dreitägigen Festival teilzunehmen. Über 40 Gruppen und Künstler werden den Besuchern an den Veranstaltungstagen gehörig einheizen und für Stimmung sorgen. Zwei Bühnen werden die Künstler bespielen, die Ruhrpott- und die Rodeo-Stage. Das Musikprogramm beginnt am Freitag gegen 14.30, am Sonntag steht als letzte Band Talco auf der Bühne, deren Auftritt um 23 Uhr starten soll.

Veranstalter Alexander Schwers von Rodeorock aus Gladbach hat sich einiges einfallen lassen, um die Festivalbesucher zu begeistern. Ungewöhnlich dürfte dabei sicherlich der Auftritt der Künstlerin Blümchen sein, die als „very special Guest“ angekündigt wird. Sie wird am Freitag ab 21.35 Uhr auf der Rodeo-Bühne stehen. Blümchen wurde 1980 in Hamburg geboren und heißt mit bürgerlichem Namen Jasmin Wagner. In den 1990er Jahren wurde sie als Popsängerin unter ihrem Künstlernamen bekannt, verkaufte damals Millionen Tonträger und konnte etliche Musikpreisen einheimsen. Zu Beginn des neuen Jahrtausends endete die Ärea Blümchen, die Sängerin machte unter ihrem Namen Jasmin Wagner weiter. Sie war zudem als Schauspielerin und Moderatorin tätig. In diesem Jahr startete sie ein Comeback als Blümchen.

Info Kombiangebot mit und ohne Camping Tickets Für das Festival gibt es unterschiedliche Tickets. So gibt es Kombinationsangebote inklusive Camping als auch Eintrittskarten, die nur für einen Veranstaltungstag gelten. Vorverkauf Informationen zu den Eintrittspreisen und dem Vorverkauf im Internet unter www.ruhrpott-rodeo.de.

Der erste Festivaltag des Ruhrpott-Rodeos wird am Freitag mit den Auftritten der Bands D-Fans (14.30 Uhr auf der Rodeo-Stage) und Paddy and the Rats (15.25 Uhr auf der Ruhrpott-Stage) eröffnet. Schlag auf Schlag geht es dann weiter. Zu hören sein werden am ersten Festivaltag unter anderem Sookee, Kurt Baker Combo, The Briefs und Male. Den Abschluss machen am Freitag Agnostic Front und The Mighty Mighty Bosstones.

Am Samstag geht das Konzert nach der Mittagszeit weiter. Dann spielen König Kobra (ab 13.30 Uhr auf der Rodeo-Stage) und Monsters of Liedermaching (ab 14 Uhr auf der Ruhrpott-Stage). Als weitere Bands treten am zweiten Tag des Ruhrpott-Rodeos unter anderem Montreal, Chefdenker, Hammerhead sowie Die Kassierer auf. Als letzte Bands spielen an diesem Abend Lokalmatadore und Hellacopters.

Zum Auftakt des letzten Festivaltages stehen am Sonntag Götz Widmann (13.30 Uhr) und Rabble Rousers (14 Uhr) auf den Bühnen. Es folgen im weiteren Verlauf des Tages unter anderem The Ramonas, Grindhouse, Ferris MC, Marky Ramone sowie Turbostaat. Beendet wird das Festival mit Auftritten von Ska-P (ab 21.45 Uhr auf der Ruhrpott-Stage) und Talco (ab 23 Uhr auf der Rodeo-Stage).

Der Campingplatz für die Festivalbesucher liegt an der Straße Langer Weg in Hünxe, zwischen dem Veranstaltungsgelände am Flugplatz Schwarze Heide und dem Parkplatz. Für Besucher, die mit dem Zug anreisen, wird ein Shuttle-Service vom Bahnhof Dinslaken eingerichtet. Von Donnerstag, 4. Juli, ab 17 Uhr, bis einschließlich Montag, 8. Juli, bis 14 Uhr, werden diese Busfahrten angeboten. Der Preis beträgt drei Euro pro Fahrt und Person. Der Transfer dauert etwa 15 Minuten.