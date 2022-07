Ein Geschenk vom Bistum Münster : Ein Altar unter Bäumen für die Caritas

Info

Der Verband Zum Gebiet der Caritas gehören Dinslaken, Voerde, Hünxe, Wesel, Hamminkeln und Schermbeck. Die Zentrale befindet sich am Laurentiusplatz 1 in Voerde. In all seinen Einrichtungen beschäftigt der Caritasverband rund 1800 Mitarbeitende.

Kontakt E-Mail: info@caritas-voerde.de, Zentralnummer: 0180 5999313 (zum Ortstarif)