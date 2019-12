Gottesdienst : Bischof Genn besucht polnische Mission

Bei einem Gottesdienst in Walsum hörte der Bischof Geschichten der Gastgeber, die teils vor Jahrzehnten nach Deutschland kamen. 32.068 katholische Polen leben in der Region.

(pbm/cb) Selbst die Rosen auf dem Tisch blühen rot und weiß, in den Farben der polnischen Nationalflagge, alles ist passend eingedeckt, als Bischof Felix Genn in Walsum eintrifft. „Das ist die allseits bekannte polnische Gastfreundschaft, die mich immer wieder überwältigt“, sagt er erfreut. Dann lauscht er den Geschichten seiner Gastgeber, die teils vor Jahrzehnten aus Polen nach Deutschland kamen und hier ein neues Leben begonnen haben.

Der Bischof war am 30. November zu Gast bei der Polnischen Mission am Niederrhein, deren Mitglieder regelmäßig Gottesdienste in polnischer Sprache in Walsum, Moers, Neukirchen-Vluyn, Straelen und Xanten-Mörmter feiern. Eine weitere Polnische Mission gibt es im Norden des Kreisdekanats Kleve. Insgesamt leben derzeit 32.068 Katholiken am Niederrhein, die die polnische Staatsbürgerschaft besitzen, davon 19.595 im Kreisdekanat Wesel und dem Dekanat Geldern.