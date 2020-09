Eine Schautafel des Naturlehrpfades an der Straße Am Schied. Fotograf Benedikt Klemm hat an allen Standorten die jeweilige Szenerie im Frühling, Sommer, Herbst und Winter festgehalten. Die Sitzbank vor der Kuhwiese hat übrigens ebenfalls die Big aufgestellt. Foto: Günter Ladda