Infos und Öffnungszeiten Die schönsten Biergärten in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Echtes Strandfeeling kommt im Biergarten des Strandhauses Ahr auf. Man kann die Beine in den Sand strecken und den Blick auf den Rhein genießen. Das Gelände bietet Platz für 400 bis 500 Menschen. In der Corona-Zeit eingeführt wurde ein Selbstbedienungssystem, an dem man angesichts knappen Personals festhält. „Es nennt sich jetzt aber anders. Wir nennen es Picknick-Konzept“, erläutert Mitarbeiter Lothar Luft. Das Prinzip ist dasselbe: Man nimmt sich Essen, Getränke und gegebenenfalls eine Decke mit an den Platz. Das Bier (0,4 L) kostet 4,60 Euro.

Geöffnet ist der Biergarten des Strandhaus Ahr, Ahrstraße 2 in Voerde, nur Sonntag von 10 bis 22 Uhr.