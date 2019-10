Stichwort „genussvoll glauben“ : Whisky – das Wasser des Lebens kosten

Whisky-Herstellung auf der schottischen Insel Islay: Die Flüssigkeit in der Brennblase wird so stark erhitzt, dass Alkohol und Aromastoffe verdampfen und an der Innenwand des Kessels kondensieren. Foto: Ralf Schreiner

Dinslaken Whisky-Kenner Rolf Wolsink-Malms wäre beinahe Theologe geworden. Er orientierte sich anders. Die Evangelische Gemeinde in Dinslaken lädt zu einem biblischen Whisky-Tasting mit Genuss, Humor und Stoff zum Nachdenken.

In der evangelischen Kirche geht es um das „Wasser des Lebens“. Bekannter unter seinem deutlich profaner klingenden, bürgerlichen Namen: Whisky. Die Gemeinde bietet ein ein „biblisches Whisky-Tasting“ in der Friedenskirche an. Serviert werden ein Menü, verschiedene Whisky-Sorten, darunter auch ganz besondere Tropfen, und Bibel-Texte. „Eingeladen sind sowohl Menschen, die von Whisky oder Bibel oder beidem gar keine Ahnung haben, als auch Kenner der einen und / oder anderen Materie“, heißt es in der Ankündigung.

„Wir haben keine Ahnung, wie das zusammenpasst, Whisky und Bibel. Aber wir wollen es zusammen testen. Ein bisschen bin ich selbst gespannt“, sagt Organisator Ralf Bröcker humorig. „Es gibt zum Beispiel eine Bibelstelle, das sagt Jesus: Ich bin das Wasser des Lebens.“ Und das „Wasser des Lebens“ ist die wörtliche Übersetzung des gälischen „Uisge beatha“, woraus wiederum „Whisky“ wurde.

Info Die Eckdaten zum Whisky-Tasting Wann und wo Freitag, 8. November, 19 Uhr, in der Friedenskirche, Rotbachstraße 160 Anmelden Bei Ralf Bröcker unter der Mobilnummer 01777444871 oder per E-Mail an ralf.broecker@ekir.de. Anmeldungen sind verbindlich, die Gruppe ist auf 24 Leute begrenzt. Kosten 30 Euro pro Person werden fällig.

Vielleicht sei der eine oder andere Zusammenhang zwischen Hochprozentigem und der Bibel am Ende etwas konstruiert, vermutet er mit Augenzwinkern, aber was solle daran schlecht sein? „Humorvoll glauben“ sei sein Ansatz – und mit dem nächsten Anspielung auf ein Getränk stellt er fest: „Wir als Kirche sind nicht nur bierernst unterwegs.“

Ralf Bröcker ist Theologe, Sozialpädagoge und in der Evangelischen Gemeinde als Jugendleiter angestellt, aber auch in der Arbeit mit Erwachsenen tätig. Der eingeladene Referent und Whisky-Experte Rolf Wolsink-Malms stammt ebenfalls aus Dinslaken, wohnt heute aber im Münsterland. Auch er hat Theologie studiert, wenn auch ohne Abschluss, und widmet sich dem „Wasser des Lebens“ als Hobby. „In den letzten zehn Jahren hat das ziemlich geboomt, auch in Deutschland. Aber er macht das schon seit 30 Jahren“, sagt Ralf Bröcker.

Beim Tasting wird der Referent den Gästen am Beispiel zweiter Whiskys den Unterschied zwischen „Blended“ und „Malt“ erläutern. Ferner wird es drei Einzel-Fass-Abfüllungen aus verschiedenen Destillerien zu kosten geben. Darunter den Stoff aus einem eigenen Fass, das Rolf Wolsink-Malms selbst vor zehn Jahren gleich nach der Befüllung in der schottischen Brennerei erstanden hat und über dessen Entwicklung er dann ein Jahrzehnt lang bis zur Abfüllung mit der Brennerei in Kontakt stand – diese Art von Leidenschaft gibt es da zu erleben. Der Referent sorgt auch für das Essen, das dazu gereicht wird: Oatcakes, Suppe und Dessert.

Ralf Bröcker ist der ungewöhnliche Ansatz bei allem Augenzwinkern ein wirklich wichtiges Anliegen. „Kirche muss in der veränderten Gesellschaft auch einen neuen Platz finden“, sagt er. Heute komme die Kirche meistens ins Spiel, wenn es ernst wird: Wenn es um feierliche Lebensstationen oder um schwere Zeiten, Schicksalsschläge und Trauerfälle geht. „Aber ich möchte als Kirche auch in Bereichen sein, wo Lebensfreude ist“, sagt er. „Wir sind Ansprechpartner in grundlegenden fragen des Lebens. Aber auch in der Leichtigkeit, in der Freude und im Feiern.“

Ebenso freut der Organisator sich ganz ausdrücklich über Gäste, die mit der Gemeinde nichts zu tun haben. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir füreinander offen sind“, erklärt er. Und wenn er zu einer Feier eines Schützenvereins gehe, dann könne er auch Spaß haben, auch, wenn er selbst nicht mitschießt. Seine Aufforderung: „Verbringt einfach einen guten Abend miteinander.“