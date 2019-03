Inhaber gefesselt: Bewaffneter Raubüberfall auf Goldschmiede

Dinslaken Unter Vorhalt einer Schusswaffe haben zwei Männer am Mittwoch gegen 15.30 Uhr einen Goldschmied in Dinslaken überfallen. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Zwei Männer haben am Mittwoch gegen 15:30 Uhr einen Goldschmied an der Krengelstraße in Dinslaken überfallen. Die Täter drangen unter Vorhalt einer Schusswaffe in das Geschäft ein, fesselten den 47-jährigen Inhaber und raubten diverse Schmuckstücke aus dem Ladenlokal und der Werkstatt. Die Räuber flüchteten in unbekannte Richtung. Der Inhaber wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Es gelang ihm, sich selbst zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos.