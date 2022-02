Täter flüchtet ohne Beute : Bewaffneter Mann überfällt Massagestudio in Voerde

Bewaffneter Mann überfällt Massagestudio in Voerde

Die Polizei sich einen Mann, der in Voerde ein Massagestudio überhallen hat (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Voerde Maskierter und dunkel gekleideter Mann forderte mit einer Pistole in der Hand die Herausgabe der Einnahmen. Zwei Kunden sagten ihm, dass nichts zu holen sei.

Ein Massagestudio an der Bahnhofstraße wurde am vergangenen Montag überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat gegen 18.23 ein unbekannter Mannt unter Vorhalt einer schwarzen Pistole das Studio und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Zwei anwesende Kunden riefen ihm zu, dass nichts zu holen sei. Daraufhin verließ der Täter das Ladenlokal ohne Beute zu Fuß in Richtung Bahnhof.