Betuwe-Linie: Kompletter Lärmschutz für Voerde

Voerde Bahn schließt an Betuwe-Strecke die Lücke zwischen Wall Grenzstraße und Abschnitt Friedrichsfeld.

Eigentlich hatte das Eisenbahn-Bundesamt auf gut 700 Metern am Ende des Voerder Planfeststellungsabschnitts (1.4) an der Grenze zum Friedrichsfelder Planfeststellungsabschnitt (2.1) keinen Lärmschutz vorgesehen: zu teuer für die wenigen Anwohner in diesem Bereich. Also griffen die Bürger vor sechs Jahren selbst zum Spaten: Die Anwohner der Grenzstraße bauten sich einen eigenen Lärmschutzwall: Sieben Meter hoch, 600 Meter lang, 30.000 Kubikmeter Erdaushub. Die Fertigstellung zog sich bis 2017 hin. Nur eine Lücke von 80 Metern mussten die Anwohner lassen – im Bereich des Bahnübergangs selbst. Diese Lücke, das wird in den Unterlagen ab Montag zu lesen sein, füllt die Bahn nun selbst mit Lämschutzwänden, so Voerdes erster Beigeordneter Wilfried Limke, diese reichen sogar ein Stück weit in den Friedrichsfelder Abschnitt. Das freut die Bürgerinitiative „Betuwe – so nicht“ ebenso wie die Stadt. „Eine wegweisende Entscheidung“, sagt Limke, der sich freut, „dass wir uns durchgesetzt haben, dass eine Stelle geschlossen wird, die ansonsten eine Lärmbelastung für das Umfeld darstellen würde.“