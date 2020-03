Betuwe : Bürgermeister im Bundesverkehrsministerium

EMMERICH/REES Am Montag finden Gespräche zur Betuwe im Bundesverkehrsministerium statt. Es geht um den Forderungskatalog der Kommunen aus dem Niederrhein-Appell.

(szf/bal) Bürgermeister der Betuwe-Anliegerkommunen sind am Montag zum Gespräch im Bundesverkehrsministerium. Enak Ferleman (CDU), der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium – also praktisch der Vertreter von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) – hat in der vergangenen Woche kurzfristig dazu eingeladen. Mit dabei sein sollen auch alle zuständigen Bundestagsabgeordneten aus der betroffenen Region.

Was genau besprochen oder gar entschieden werden soll, dazu gab es vorab beim Bundesverkehrsministerium keine Auskunft. Auf Anfrage der RP bestätigte der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers, zugleich auch Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Betuwe, dass es bei dem Treffen in Berlin um den Forderungskatalog aus dem so genannten „Niederrhein-Appell“ gehen werde. In dem hatten die beteiligten Kommunen zweimal Vorschläge für den Betuwe-Ausbau unterbreitet. Dabei ging es um Mittel für besseren Lärmschutz, für städtebaulich schönere Über- und Unterführungen, für schönere Bahnhöfe und für individuelle Lösungen bei besonderen Problemlagen. „Geld ist uns zugesagt worden, aber wir wollen nun wissen, wie das konkret funktionieren wird“, so Gerwers. Beispielsweise bei transparenten Lärmschutz, für dessen Kosten die Bahn nicht aufkommen will. Wie die Kommunen solche Probleme lösen können und vorab eine Planungssicherheit bekommen, soll am Montag im Bundesverkehrsministerium besprochen werden.