Ruhestörung am Himmelfahrtstag : Betrunkener randaliert in Lohberg: Polizistin verletzt

In Handschellen nahmen die Beamten den 62-Jährigen mit zur Wache (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dinslaken Erst drehte er die Musik auf, denn legte er sich mit der Polizei an und setzte eine Polizistin außer Gefecht. Für einen 62-jährigen Randalierer aus Lohberg endete der Vatertag bereits am Mittag in Handschellen auf der Wache.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken