Im letzten Moment Schlimmeres verhindert : Betrunkener Fahrer „torkelt“ mit Lkw über die A3

Die Polizei hat am Donnerstagabend auf der Autobahn 3 bei Hünxe einen stark betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei resümiert, sei wohl im letzten Moment Schlimmeres verhindert worden.

Andere Verkehrsteilnehmer hatten gegen 20.15 Uhr am Donnerstagabend gemeldet, dass ein 40-Tonnen-Sattelzug in Schlangenlinien auf der Autobahn in Richtung Köln fahre. Ein Streifenteam der Autobahnpolizeiwache Hünxe startete sofort los und wurde in Höhe der Raststätte Hünxe fündig: „Der Lkw ,torkelte’ über beide Fahrstreifen und den Seitenstreifen der A 3“, so die Beschreibung der Behörde. „Das Einsatzteam lotste den Sattelzug zirka fünf Kilometer weiter auf den Parkplatz Sippenwies.“ Dort stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des türkischen Lkw, ein 40-Jähriger aus der Türkei, offenkundig stark betrunken war. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Fahrer entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.