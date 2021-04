Damit Verwandter nicht ins Gefängnis muss : Angeblicher Polizist fordert 20.000 Euro von Dinslakener Seniorin

Dinslaken Die Mitarbeiterin eines Geldinstituts reagiert sofort und bewahrt Seniorin davor, ihr Geld Betrügern zu übergeben.

Die Mitarbeiterin eines Geldinstituts hat eine Seniorin davor bewahrt, das Opfer eines Betruges zu werden. Die 83-jährige Frau hatte nach Polizeiangaben am Donnerstag und Freitag telefonisch Kontakt zu einem angeblichen Verwandten, der ihr unter Tränen von einem von ihm verursachten Verkehrsunfall erzählte. Anschließend rief sie ein Mann an, der sich als Polizist ausgab. Er forderte 20.000 Euro, da ansonsten der Verwandte in das Gefängnis müsste. Die völlig aufgelöste Seniorin erzählte die Geschichte einer 45-jährigen Mitarbeiterin eines Geldinstituts, als sie das Geld abholen wollte. Die 45-Jährige erkannte den versuchten Betrug und informierte die Polizei.