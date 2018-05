Dinslaken: Betriebsrat Hövelmann: Reinartz bleibt Vorsitzender

Dinslaken Hohe Wahlbeteiligung, hohes Vertrauen - der Betriebsrat der Getränkegruppe Hövelmann am Standort Walsum wurde mit eindeutigen Ergebnissen wiedergewählt. Mit einer Wahlbeteiligung von über 80 Prozent entschied die Belegschaft des Walsumer Familienunternehmens über die Zusammensetzung ibres elfköpfigen Betriebsrates. Über 460 Wahlberechtigte legten so den Grundstein für weitere vier Jahre Amtszeit. Zu seinem Vorsitzenden bestimmte das Gremium wieder Mark Reinartz, die Aufgabe des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Ali Kaya.

Reinartz sagte: "In einem sozialen Unternehmen wie der Getränkegruppe Hövelmann steht der Mensch an erster Stelle. Der Betriebsrat ist hier fest integriert. Dass eines unserer Mitglieder nach über 30 Jahren Betriebsratszugehörigkeit nun in Rente ging, sagt viel über die Beständigkeit unserer Arbeit aus."