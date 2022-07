Betrieb in Hünxe : Unbekannte stellen Lüftung ab - 900 Hühner erstickt

Weil Unbekannte die Lüftung des Hühnerstalls ausgestellt haben, sind in Hünxe rund 900 Tiere gestorben. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hünxe In einem Hühnerstall in Hünxe sind am Sonntag rund 900 Tiere verendet. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte offenbar die Lüftung des Stalls ausgestellt.

Gerade mal 30 Hühner haben überlebt. Am Sonntag gegen 17 Uhr fuhr ein Zeuge die Dinslakener Straße (L1) entlang und bemerkte, dass die Scheiben des Hühnerstalls, der sich kurz hinter der Einmündung Alte Dinslakener Straße befindet, beschlagen waren. Er informierte den ihm bekannten Besitzer. Zusammen stellten beide fest, dass die Lüftung des Stalls nicht funktionierte. Die Stromzufuhr war unterbrochen.

Der Besitzer hatte noch am Morgen gegen 7.30 Uhr alles überprüft und sich davon überzeugt, dass die Anlage in Ordnung ist. Die Kriminalpolizei hat noch am selben Tag die Ermittlungen aufgenommen.