Besuch im Museum Voswinckelshof in Dinslaken lohnt

Dinslaken : Zwischen Harpunen, Rittern und Comics

Arbeitsplatte des Dinslakener Comiczeichners Wittek in der Sonderausstellung des Museums. Foto: Florian Langhoff

Von Florian Langhoff Wenn man seine Ferien in Dinslaken verbringt, lohnt sich ein Besuch im Museum Voswinckelshof.

Wenn man aus der sommerlichen Schwüle ins Museum Voswinckelshof geht, wird man von herrlich kühler Luft in Empfang genommen. „Wir haben hier Glück mit dem Altbau, der im Sommer recht kühl bleibt. Außerdem sind die Räume in der ersten Etage klimatisiert“, erklärt Museumspädagogin Cordula Hamelmann. In dessen Eingangsbereich fällt der Blick der Besucher direkt auf die restaurierte Tür der Kapelle des Evangelischen Krankenhauses der Stadt, die hier ausgestellt ist und man könnte sich als Besucher fragen, was sich dahinter verbirgt.

Weiter geht es im Erdgeschoss des Museums. „Der Zeit auf der Spur“ steht an der Glastür, durch die Besucher in die Ausstellung zur Stadtgeschichte gelangen. Im Raum rechts erwarten sie besondere Stücke der Sammlung: Harpunenspitzen, die sich etwa auf das Jahr 11000 vor Christus datieren lassen.

Ein Ritter als Wächter des historischen Stadtplans Foto: Florian Langhoff

„So etwas zeigt hier in der Umgebung kein anderes Museum. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal“, erklärt Cordula Hamelmann. Ansonsten kann man hier die Verbindung zwischen Historie und moderner Technik erleben. Neben Stadtplan, Ritterrüstung und einer historischen Darstellung der Stadt, wird ein Bild von einer Medienstation an die Wand projiziert. „Hier können die Besucher auf eigene Faust tiefer in die Geschichte eintauchen“, sagt Hamelmann. So gibt es hier zum Beispiel Dokumente zu betrachten und in Übersetzungen zu lesen.

Harpunenspitzen, die etwa aus der Zeit um 11000 vor Christus stammen, gehören zu den besonderen Objekten in der Ausstellung des Museums Foto: Florian Langhoff

In der kleinen Abteilung für den Bereich Handwerk finden sich Ausstellungsstücke wie ein mehrfach vom Schuster reparierter Schuh oder durchsichtige Probierschuhe für Kinder, durch deren transparente Außenhülle man sehen konnte, ob eine bestimmte Schuhgröße den Kleinen passte. Es gibt Informationen zum Bergbau, zur Industriegeschichte und auch zum jüdischen Leben in Dinslaken.

Hinter den aufklappbaren Türen einer Vitrine erwartet die Besucher in letzterem Bereich ebenfalls ein besonderes Ausstellungsstück: eine Stoffbahn voller Judensterne aus der Zeit des Nationalsozialismus. „Einzelne Sterne gibt es häufiger im Museum zu sehen, aber diese Stoffbahnen sind selten und illustrieren sehr gut, wie organisiert die Verfolgung der Juden funktioniert hat“, sagt Cordula Hamelmann. Viel zu entdecken gibt es auch in der niederrheinischen Museumsküche die, da sie nicht, wie üblich, im Keller des Gutes, sondern im Erdgeschoss lag, besonders reich ausgestattet ist.



In der ersten Etage können sich die Besucher als Hutmacher versuchen, und eine Kopfbedeckung mit unterschiedlichen Verzierungen ausstaffieren. Eindrucksvoll ist hier auch eine ganze Abteilung zum Thema Backen, ein nachgebauter Klassenraum oder eine ganze Sammlung von außergewöhnlichen Spielzeugen, darunter auch eine Badepuppe. „Die war komplett aus Porzellan und so konnte man sie mit ins Wasser nehmen. Die war deshalb bei Jungen und Mädchen gleichermaßen beliebt“, kommentiert Cordula Hamelmann das besondere Spielzeug.

Während der Ferienzeit wartet auf die Museumsbesucher eine Besonderheit: Der in Dinslaken geborene Comiczeichner Wittek gibt mit einer Sonderausstellung Einblicke in seine Arbeit an dem Comicroman „Bílá Hora“, der im Dreißigjährigen Krieg spielt. Von Recherchematerial bis hin zu Konzeptzeichnungen und Zeichnungen in verschiedenen Detailgraden können die Besucher hier den gesamten Arbeitsprozess nachvollziehen. „Da kann man sehen, wie viel Aufwand hinter der Veröffentlichung eines solchen Werkes steckt“, sagt Cordula Hamelmann. Das macht besonders ein Blick auf die selbstgebastelte Arbeitsplatte des Künstlers klar, auf der sich neben Zeichnungen zum Beispiel das Bild einer Winterlandschaft findet, dessen Farbpalette der Künster anscheinend für eine winterliche Landschaft im Comic genutzt hat.

Und die passt noch aus einem anderen Grund hierher: In den klimatisierten Ausstellungsräumen herrscht angenehme kühle Luft. Wer vor der Hitze flüchten und dabei in die Geschichte der Stadt eintauchen möchte, findet hier einen perfekten Anlaufpunkt.