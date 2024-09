Bildung in Dinslaken Das Berufskolleg als echte Alternative zu Gymnasium und Gesamtschule

Dinslaken · Das Dinslakener Berufskolleg verfügt über zwei Standorte im Stadtgebiet. Der Hauptsitz befindet sich an der Wiesenstraße, die Dependance an der Konrad-Adenauer-Straße. Mit rund 1800 Schülern und Schülerinnen ist es die größte Bildungseinrichtung in der Stadt.

07.09.2024 , 15:00 Uhr

Das Berufskolleg an der Wiesenstraße in Dinslaken. Foto: Heinz Schild