Feierliche Amtseinführung Seine Aufgabe ist es, sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen einzusetzen

Bürgermeister Buschmann betonte in seiner Begrüßungsrede die Bedeutung des Engagements von Bernd Bosserhoff für die Förderung der Inklusion und die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen in Hünxe. Der Bürgermeister würdigte die langjährige Erfahrung und das aufrichtige Interesse von Bosserhoff an den Anliegen der behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürger.