„Anpassung der Produktionskapazitäten“ beim Stahlrohr-Hersteller : Benteler plant Stellenabbau in Dinslaken

Von dem Stellenabbau ist auch das Dinslakener Werk betroffen. Foto: Benteler

Dinslaken Das Unternehmen Benteler will bis zum Jahr 2022 insgesamt 600 Stellen in der Stahlrohr-Sparte Steel/Tube abbauen. Angestrebt ist eine „Anpassung der Produktionskapazitäten“. Davon ist das Werk in Dinslaken betroffen.

Ziemlich genau 600 Mitarbeiter sind allein bei dem Stahlrohr-Hersteller in Dinslaken beschäftigt. Wie viele Stellen an dem Standort binnen der nächsten drei Jahre verloren gehen sollen, sei noch nicht zu sagen, erklärte Benteler-Sprecherin Birgit Held. Man führe jetzt erst einmal Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern.

Es gehe „um die Optimierung der deutschen Stahlrohr-Werke, um zukünftig effizienter zu produzieren. Und, um die Produktionskapazitäten am Marktbedarf auszurichten. Hierzu plant das Unternehmen die Kapazitäten im Werk in Dinslaken schrittweise anzugleichen sowie die Kapazitäten im Schweißrohrbereich zu konsolidieren“, teilt Benteler mit. Dieses „schrittweise Angleichen der Kapazitäten“ bedeutet, dass Benteler mit einem Rückgang der Beschäftigung unter anderem in Dinslaken plant.

Auch in den „indirekten Bereichen“ der Werke und in der Verwaltung will Benteler Steel/Tube „Anpassungen“ vornehmen, so dass insgesamt rund 600 Stellen wegfallen.

„Wir diskutieren Möglichkeiten und Lösungen, wie wir das Werk in Dinslaken zukunftsfähig aufstellen können“, betont Sprecherin Birgit Held. Sinn der Sache sei nicht etwa Gewinnmaximierung. „Uns geht es darum, in einem rückläufigen Markt, der hart umkämpft ist, die einzelnen Werke in Deutschland profitabel und zukunftsfähig aufzustellen, weil wir glauben, dass wir nur so den Großteil der Arbeitsplätze in Deutschland erhalten können.“ Angestrebt seien sozialverträgliche Lösungen für den Stellenabbau.

Tobias Braun, CEO von Benteler Steel/Tube, erläutert dazu: „Personelle Veränderungen möchten wir sozialverträglich umsetzen – beispielsweise durch freiwillige Abfindungsprogramme, Altersteilzeit, flexible Arbeitszeiten und eine natürliche Fluktuation.“ Man habe „großes Verständnis dafür, dass der Zukunftsdialog bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Fragen führt. Daher ist es uns wichtig, zu betonen: Bei all unseren Unternehmungen steht ein respektvoller Umgang miteinander im Mittelpunkt. Wir werden die Gespräche mit Arbeitnehmervertretern so zügig wie möglich führen.“

Die Preisentwicklung im weltweiten Stahlrohr-Markt sei rückläufig, erklärt Benteler. Die konjunkturellen Aussichten in den Märkten Öl und Gas, Automotive und Industrie blieben eingetrübt. Exportmärkte wie China und die USA, die Benteler Steel/Tube in der Vergangenheit erfolgreich aus Deutschland beliefert habe, seien nur noch eingeschränkt zu bedienen.