In den nächsten drei Jahren : Benteler baut in Dinslaken bis zu 90 Stellen ab

Benteler will Stellen abbauen. Foto: Benteler

Dinslaken Dinslakener Werk vom geplanten Personalabbau in der Stahlrohr-Sparte betroffen.

Benteler Steel/Tube plant den Abbau von rund 600 Stellen innerhalb des Unternehmens in den nächsten drei Jahren. Davon betroffen sein wird auch das Werk in Dinslaken, dort können bis Ende des Jahres 2022 bis zu 90 Stellen wegfallen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit wurden die Pläne konkretisiert, die im November angekündigt worden waren. „Ziel ist die Zukunftssicherung der Stahlrohr-Sparte in einem herausfordernden Marktumfeld“, heißt es in einer Pressemitteiilung von Benteler. Geplant seien Kapazitätsanpassungen, die Optimierung des Produktportfolios und der Vertiebsstruktur. Zudem soll die werksübergreifende Zusammenarbeit weiter verbessert werden.

Für den Standort Dinslaken bedeutet die stärkere Fokussierung auf die Kernmärkte im Nahtlosbereich, dass die Produktionskapazitäten angepasst und bis zu 90 Stellen abgebaut werden. Davon betroffen sein soll auch die Verwaltung.

Den massivsten Einschnitt wird es beim Werk in Bottrop geben. Der dortige schrittweise Kapazitätsabbau, mit dem 2020 begonnen wird, hat zur Folge, dass dieses Werk 2022 geschlossen wird. Der größte Teil der Produktion wird sukzessive nach Schloß Neuhaus und Paderborn überführt. In Bottrop gehen nach Aussage des Unternehmens bis zu 255 Stellen verloren. Allerdings würden durch das Verlagern der Kapazitäten an die Standorte Schloß Neuhaus und Paderborn bis zu 100 neue Stellen entstehen, überwiegend in der Produktion. In der Verwaltung und in den indirekten Bereichen in Paderborn und Schloß Neuhaus gehen bis zu 195 Stellen verloren, wie Benteler weiter mitteilt. Bis zu zehn Stellen sollen zudem in Lingen wegfallen.

Den Übergang will Benteler nach eigenen Angaben zusammen mit den Arbeitnehmervertretern sozialverträglich umsetzen, „beispielsweise durch freiwillige Abfindungsprogramme, Altersteilzeit, flexible Arbeitszeiten und eine natürliche Fluktuation“, so Tobias Braun, Mitglied der Geschäftsführung von Benteler Steel/Tube. Mit den Arbeitnehmervertretern würden derzeit Gespräche geführt, so Braun.

