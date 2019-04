Gaststätte Dames : Juso-Chef spricht vor Senioren über Europa

Hünxe Benedikt Lechtenberg, Vorsitzender Juso-Kreisverband Wesel, spricht bei der AG 60 plus Hünxe

Die AG 60 plus Hünxe lädt interessierte Senioren zur nächsten öffentlichen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 17. April, ab 16 Uhr in die Gaststätte Dames, Dorstener Straße 16, ein.

Zu Gast ist Benedikt Lechtenberg, Vorsitzender des Juso-Kreisverbandes Wesel. Zum Thema „Ein soziales Europa für alle Generationen!“ gibt der Hünxer eine Themeneinführung und steht für die anschließende Diskussion zur Verfügung. In Europa bestehe ein Ungleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Freiheiten und sozialen Rechten. Die mittel- bis langfristige Angleichung des Schutzniveaus der Arbeitslosen-, der Renten- und Krankenversicherungssysteme in den EU-Mitgliedsstaaten sei eine wesentliche Voraussetzung für die Stabilisierung der Nachfrage nach Gütern und machten Europas Volkswirtschaften krisenfester, so der Gast. Ein soziales Europa sei Voraussetzung, „dass alle Generationen, egal welchen Alters, Mann und Frau, in Würde leben und alt werden können. Dazu gehören ein Leben ohne Armut, ein bezahlbarer Zugang zu guter Pflege und Gesundheitsvorsorge, bezahlbarer Wohnraum, öffentliche Infrastruktur, Zugang zu lebenslanger guter Bildung.“