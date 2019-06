Musik, Musik, Musik : Sonntagskonzert mit zwei Orchestern im Burginnenhof

Dinslaken Akkordeonorchester und Blechspielzeuch spielen beliebte Melodien.

Am Sonntag, 16. Juni, findet im Dinslakener Burginnenhof ein weiteres Konzert zweier Dinslakener Musikvereine statt. Unter dem Titel „Musik, Musik, Musik“ wird der Innenhof des Rathauses mit Akkordeonorchester- und Blechbläserklängen erfüllt. Mit dabei sind das Akkordeon-Orchester 1980 Dinslaken/Oberhausen, dirigiert von Johannes Burgard, und das Bläserensemble „Blechspielzeuch“ mit seinem musikalischen Leiter Markus Felden. Das rund zweistündige Konzert beginnt um 19 Uhr. Das Ensemble Blechspielzeuch hat einige Welthits im Programm. Das Publikum darf sich auf „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch freuen. Dazu gibt es „Always Look On The Bright Side Of Life“ und „What A Wonderful World“. Das Akkordeon-Orchester hat neben einem „Rocky-Medley“ die Rhythmen „Artango“ und „Sanfona“, eine Konzert-Samba, im Programm. Außerdem darf man auch auf die Interpretation von Robbie Williams‘ „Let Me Entertain You“ gespannt sein. Bei schlechtem Wetter ist als Ausweichspielort das Dachstudio im Gebäude der Stadtbibliothek vorgesehen. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es in der Stadtinformation am Rittertor sowie an der Tageskasse.