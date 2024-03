Unsere Woche: Logistikpark Hafen Emmelsum Wieder gilt: Die Entscheidung nicht übers Knie brechen

Die Kritik ist durchaus berechtigt. Die Zeitspanne, die zwischen der Veröffentlichung der Unterlagen zum Logistikpark Hafen Emmelsum am 5. März und der Beratung in der gemeinsamen Sitzung dreier Ausschüsse am 12. März liegt, ist mit nur sieben Tagen eindeutig zu kurz. Auch wenn die Vorlage der Voerder Stadtverwaltung zu der Thematik nur neun Seiten umfasst, bringen es die dazugehörigen 26 Anlagen mit Gutachten, Berichten, Protokollen und Erläuterungen auf zusammen rund 1400 Seiten. Wer kann die innerhalb von nur sieben Tagen durchlesen, verstehen und bewerten? Selbst wenn einiges aus früheren Unterlagen bereits bekannt sein sollte, muss im Detail herausgefunden werden, wo es welche Änderungen gegeben hat.