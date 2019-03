Anregungen und Kritik: Jahnplatz-Planung wirft Fragen auf

Dinslaken Beim Bürgergespräch in Hiesfeld gab es Kritik an der Anordnung der Parkplätze.

Kritik muss sich an diesem Abend Bürgermeister Michael Heidinger anhören. Gemeinsam mit Dezernentin Christa Jahnke-Horstmann, Wirtschaftsförderin Svenja Krämer und Volker Pohl (Fachdienst Hochbau) ist er nach Hiesfeld gekommen, um Planungen zu erläutern, um Fragen zu beantworten. Und die gibt es zur Umgestaltung des Jahnplatzes.

Ein rotes Band soll die Verbindung von Bistro, Parkplatz und Lebensmittelmarkt herstellen. Und gleichzeitig sollen die roten Markierung auf den Fahrbahnen Autofahrer bremsen, die keine Rücksicht auf Fußgänger nehmen und sich nicht an das Tempolimit halten.

Heidinger erklärt, dass man mit dem neuen Radarwagen die Möglichkeit habe, zu kontrollieren, ob Autofahrer in verkehrsberuhigten Zonen mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs sind.

Doch die präsentierte Planung mit den roten Streifen, anders angeordneten Parkplätzen und einer überdachten Fahrradabstellanlage samt Stellplatz für Einkaufswagen überzeugt nicht alle Teilnehmer. Warum sollen die Kunden des Lebensmittelmarktes mit dem Einkaufswagen über die Straße müssen, will jemand wissen. Vor allem älteren Menschen würden dabei Probleme haben. Svenja Krämer kann in diesem Punkt Entwarnung geben, wie auch jetzt gibt es am Eingang des Lebensmittelmarktes die Möglichkeit, sich einen Einkaufswagen zu nehmen und ihn nach dem Einkauf dort abzustellen.