Craft-Beer-Festival in Dinslaken : Ein schöner Tag für Gerstensaftfreunde

Dinslaken Beim ersten Dinslakener Craft-Beer-Festival kamen die Freunde des Bieres auf ihre Kosten. Dabei gab es hier auch ungewöhnliche Braukreationen fernab des Gewohnten zu probieren.

Zwar ziehen am Samstagnachmittag graue Wolken über den Neutorplatz, aber hier und da dringt der Sonnenschein durch die Wolkendecke und es bleibt trocken. „Wir haben wirklich Glück mit dem Wetter“, sagt Torsten Mömken vom Brauprojekt 777 aus Spellen. Das Team der Brauerei aus dem Dorf am Rhein hat gemeinsam mit der Stadt Dinslaken und der Niederrhein-Westfälischen Braumanufaktur aus Hamminkeln das Festival aus der Taufe gehoben. Neun Brauereien bieten auf dem Platz mehr als 30 unterschiedliche Biersorten an und das in 0,1-Liter-Gläsern, die damit auch eine Probiergröße haben. „Das kommt bei den Besuchern ganz gut an“, sagt Wilhelm Kloppert von der Niederrhein-Westfälischen Braumanufaktur. Denn schließlich möchte man auch möglichst alle Biersorten mal probieren, was bei normalen Glasgrößen selbst für erfahrene Biertester schwierig werden dürfte.