Unsere Woche: Befristete Arbeitsverträge Wertschätzung neuer Mitarbeitender sieht anders aus

Erzieherinnen und Erzieher, die sich in den Kindergärten um den Nachwuchs kümmern, werden überall händeringend gesucht. An dieser Situation wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern – und schon gar nicht in zwei Jahren. Der Bedarf an diesem Personal bleibt weiterhin hoch. Es gibt Arbeitgeber, die haben dies längst erkannt und sich darauf eingestellt. Sie werben um diese Kräfte und rollen für Bewerberinnen und Bewerber, die sich für einen Job bei ihnen interessieren, den roten Teppich aus. Die Arbeiterwohlfahrt im Kreis Wesel ist solch ein Arbeitgeber. Sie heißt neue Mitarbeitende in diesem Bereich mit 3000 Euro willkommen und bietet ihnen zudem eine Festanstellung an.