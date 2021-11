Angebote sollen weiterentwickelt werden : Voerde fragt Jugendliche nach ihrer Meinung

Voerde Kinder und Jugendliche können der Stadtverwaltung ihre Wünsche und Anregungen übermitteln. Ziel der Befragung ist die Weiterentwicklung der Angebote für Nachwuchs.

Mehr Sitzgelegenheiten in der Stadt, eine BMX-Strecke oder Auftritte von bekannteren Musikern und Bands in Voerde? Unter dem Motto „Dein Voerde – Mach mit, deine Stadt, deine Zukunft“ sammelt die Stadt ab sofort die Wünsche und Anregungen von Kindern und Jugendlichen. Ziel der Befragung ist die Weiterentwicklung der Angebote in der Kinder- und Jugendförderung.