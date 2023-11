Verwaltung bezieht Stellung Stadt: Sorgen des BSV Dinslaken sind unbegründet

Der Entwurf des Bebauungsplanes 345 für das Trabrennbahn-Areal hatte beim BSV Dinslaken 1461 „zu Verwunderung und Besorgnis“ geführt. Denn die Schützen befürchten, dass die Existenz ihres Vereins gefährdet sein könnte, wenn die Planungen, die sich auch auf das Vereinsgelände an der Alleestraße mit Schützenheim und Haus Hubertus erstrecken, umgesetzt werden. Das sieht die Stadtverwaltung allerdings anders. „Die derzeitigen Nutzungen für die Schützen und die Tennisspieler sind vollständig gesichert: Die Sicherung und der Verbleib der ansässigen Nutzungen wurden ab Beginn des Prozesses fest zugesagt, daran hat sich nichts geändert“, wie die Verwaltung in einer schriftlichen Antwort auf eine Anfrage der RP zu der Problematik feststellt. Dies sei auch stets in den Gesprächen so kommuniziert worden.