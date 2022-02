Unbekannte zerschneiden Kabel : Ampel an Baustelle in Dinslaken lahmgelegt

Ampel an Baustelle in Dinslaken lahmgelegt

Viel Arbeit bereitete der Polizei die mutwillige Zerstörung einer Baustellenampel in Dinslaken (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Dinslaken Die Polizei musste mehrere Stunden den Verkehr an der Kreuzung Brinkstraße und Oberhausenerstraße in Dinslaken regeln. Unbekannte hatten die Baustellenampel außer Betrieb gesetzt.

Viel Arbeit bescherte eine mutwillig zerstörte Baustellenampel an der Brinkstraße / Oberhausener Straße der Polizei und den Technikern: Unbekannte hatten in den frühen Morgenstunden des Freitags mehrere Kabel der Behelfsampel durchtrennt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen an der viel befahrenen Kreuzung.