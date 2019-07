Baustart auf ehemaligem Zechengelände : Restaurant „Zeloh“ will im Dezember öffnen

Restaurant „Zeloh“ will im Dezember öffnen

Lohberg Donnerstag war der Spatenstich. Das Gastronomen-Ehepaar Magedanz hat viele Pläne.

Die Pläne von Ute und Andreas Magedanz für Lohberg nehmen Fahrt auf. Wenn alles glatt geht, dann wollen sie ihr neues Restaurant „Zeloh“ im Schatten des Förderturms im Dezember eröffnen. Donnerstag war der Spatenstich auf dem 2500-Quadratmeter-Areal zwischen Zentralwerkstatt und Kohlenmischhalle in direkter Nachbarschaft zum Förderturm.

„Unter dem Motto ‚Heiraten unter dem Förderturm‘ wollen wir hier im Jahr zukünftig etliche Hochzeitsfeiern ausrichten“, erzählen Ute und Andreas Magedanz. „Aber wir möchten genauso auch die Lohberger Bürger und die zahllosen Ausflügler und Radtouristen, die die ehemalige Zeche besuchen, als Gäste begrüßen.“ Und sie planen weiter: „Wir möchten hier so einen Treffpunkt auf der Zeche Lohberg realisieren wie auf der früheren Zeche Ewald in Herten das dortige Ewald-Cafe.“ Die Verkehrsanbindung ist günstig über die Hünxer Straße und die Ober-Lohberg-Allee.

Das Restaurant wird barrierefrei gebaut und auf einer Etage Platz für 100 Gäste bieten. Es soll einen Biergarten geben und genug Parkplätze. Die Küche soll sich an heimischer Hausmannskost orientieren, mit Nähe zur traditionellen bodenständigen Bergmannskost. Dazu werden als Spezialitäten das schwarze Bier „Schwarzer Steiger“ und ein dunkles Lohberger Landbier ausgeschenkt.

