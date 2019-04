Anwohner ärgern sich über Einschränkungen : Baufahrzeuge versperren den Weg

Die Baustelle an der Dinslakener Straße, Ecke Hüldonkweg. Mit etwas Pech ist kein Durchkommen mehr, beklagen Anwohner. Foto: Heiko Kempken

Voerde Anwohner am Hülsdonkweg in Voerde haben es durch die Bauarbeiten an der Dinslakener Straße derzeit schwer, irgendwo hinzukommen. Er habe mal 15 Minuten hinter einem entladenden Lkw gewartet, erzählt ein Anlieger.

Dass eine Baustelle auf einer Straße immer Einschränkungen mit sich bringt, liegt in der Natur der Sache. Diese Einschränkungen gingen Andreas Vogt, einem Anwohner des Hülsdonkwegs in Voerde, mit der Baustelle an der Dinslakener Straße allerdings zu weit.

Zur Zeit ist die Durchfahrt in Richtung Dinslaken gesperrt, da die Straße saniert wird. In Richtung Voerde laufen allerdings schon Vorarbeiten für den nächsten Abschnitt der Bauarbeiten. „Letzte Woche wurde an der einen Seite gebaggert und an der anderen kam man nicht durch, da dort ein Lkw Steine entladen hat“, erklärt Vogt. Die Konsequenz: Er saß, laut seinen Angaben, gut 15 Minuten an der Kreuzung von Hülsdonkweg und Dinslakener Straße fest und kam nicht weg.

Info Bürger sollen bei Problemen Gehör finden Kreis Wesel Bürger, die Probleme in Sachen Baustelle haben, können sich immer an den Kreis Wesel wenden, heißt es. Ansprechpartner vor Ort Man habe den Anwohnern in den Informationen zur Maßnahme Ansprechpartner vor Ort genannt. So könnten Probleme eventuell relativ schnell gelöst werden.

„Dass die Straße neu gemacht werden muss, ist in Ordnung, und es ist auch klar, dass es da Einschränkungen gibt. Aber man sollte die für die Bürger möglichst gering halten“, sagt er. Dass Bewohner der Siedlung Hülsdonkweg hinter Lkw festsaßen, sei schon öfter vorgekommen. „Es ist schon ein Thema in der Nachbarschaft, dass man hier häufig nicht wegkommt“, sagt Vogt.

Ein weiteres Thema ist für ihn die Beschilderung an der Dinslakener Straße, wenn man aus Richtung Voerde kommt. Dort werde eine Durchfahrtmöglichkeit nur bis zum Vorderbruchweg angezeigt und der Hülsdonkweg damit ausgeklammert. „Wenn sich Menschen da nicht auskennen, fahren sie einmal die Umgehung und stehen dann an der anderen Seite vor der Baustelle“, sagt Andreas Vogt. Einige der Anwohner gehen mit diesen Problemen recht pragmatisch – und ordnungswidrig – um.

In relativ kurzer Zeit kann man direkt mehrere Autos sehen, die aus Richtung Dinslaken kommen oder in diese Richtung durch die Baustelle fahren, obwohl diese mit Durchfahrtsverbot-Schildern deutlich gekennzeichnet ist. „Ich habe noch nie gesehen, dass so ein Durchfahrtsverbot so konsequent ignoriert wird“, sagt Andreas Vogt und sieht darin einen Ausdruck der Frustration der betroffenen Menschen.

Er selbst habe die Probleme mit den Verantwortlichen vor Ort besprechen wollen. Allerdings habe man ihn an die Stadt Voerde weiterverwiesen. Die hat wiederum mit der Baustelle recht wenig zu tun, weil die Verantwortung beim Kreis Wesel liegt. Jens Kampen, der als Abteilungsleiter für den Straßenbau dort für die Baustelle verantwortlich ist, zeigt sich erstaunt, dass Lkw beim Be- oder Entladen den Anwohnern den Weg versperren. „Es gibt eine klare Absprache mit der Baufirma, dass immer eine Restfahrbahn frei bleibt“, sagt er. Er wolle die Arbeiter vor Ort in dieser Hinsicht noch einmal sensibilisieren. Auch das Schild an der Dinslakener Straße soll ausgetauscht werden. „Für diesen Hinweis bin ich sehr dankbar. Manchmal übersieht man solche Dinge einfach“, sagt Jens Kampen.