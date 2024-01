Treckerkorso durch Voerde und Dinslaken Bauernprotest führt zu Behinderungen und Staus auf der B 8

Laut hupend waren gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen Bauern aus der Region mit ihren Traktoren auf der B8 unterwegs, um zu demonstrieren. Sie fuhren während des Hauptzeit des morgendlichen Berufsverkehrs bei leichtem Schneefall von Voerde durch Dinslaken und weiter in Richtung Duisburg. Im Demonstrationszug befanden sich auch Lkw von Speditionen mit Begleitfahrzeugen sowie Teilnehmer in Privat-Pkw. Begleitet wurden der Protestzug von Polizeifahrzeugen.