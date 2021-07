Die Flächen, um die es geht, sind rot markiert: Die freie „Ecke“ am Rande von Bruch beziehungsweise Blumenviertel. Die Hünxer Straße teilt sie entzwei. Die Augusta- und die Ziegelstraße bilden die Grenze, unten reichen die Areale bis an die bestehenden Wohngebiete. Unten rechts ist eine ökologisch wertvolle Obstwiese. Foto: 2019 Regionalverband Ruhr, CC BY 4.0