Vor Beschluss über Barmingholten und Möllen : SPD und CDU mit neuem Vorschlag zu Kooperationsflächen

Dieses Areal in Dinslaken-Barmingholten soll als Kooperationsfläche ausgewiesen werden. Damit könnte es ein Industriegebiet werden, heute ist es landwirtschaftlich genutzt. Foto: Zehrfeld

Dinslaken/Voerde In der kommenden Woche befindet das Regionalparlament über künftige Industrieflächen. SPD und CDU wollen die Kooperationsflächen in Barmingholten und Möllen so wie bislang angedacht beschließen, gegen den Widerstand aus den beiden Städten. Aber sie haben einen neuen Antrag vorgelegt: ein Konzept, das einen „Notausgang“ zumindest vorsieht.