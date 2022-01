Wolfgang Niedecken freut sich aufs Burgtheater : BAP kommt im Juli zum Fantastival nach Dinslaken

Dinslaken Zweimal schon hat Wolfgang Niedecken im Burgtheater versprochen mit seiner Band wiederzukommen. Jetzt kommt er. Im Sommer gibt es die volle Packung Kölschrock. Der Vorverkauf ist gestartet.

Im vergangenen Jahr war Wolfgang Niedecken bei der Fantastival-Sonderedition mit seiner Lesung zu Gast im Burgtheater. Da es ihm wieder so gut in Dinslaken gefallen hat, sagte er direkt zu, mit seiner Band so schnell wie möglich wiederzukommen. Und das tut er nun. Tickets gibt es ab sofort für 56,90 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen.