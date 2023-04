Seltsamer Fund in Voerde Zerstückelte Geldscheine in einer Tüte im Park entdeckt

Voerde · In Schnipsel zerlegte Banknoten befanden sich in einer Tüte, die ein Mann in einer Grünanlage in Voerde entdeckt hat. Zusammengepuzzelt ergab sich ein fünfstelliger Geldbetrag. Die Kriminalpolizei ermittelt.

17.04.2023, 12:32 Uhr

Banknaoten - allerdings zerrissen - wurden in Voerde gefunden (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska