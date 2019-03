Texte auf Deutsch und noch immer aktuell : Jahrzehnte der Musik auf einer Doppel-CD

Bild links: der harte Kern von „THC“ (v.l.): Jochen Vanscheidt, Hans Klimek, Klaus Rothenstein, Hubert Koch und Wolfgang Kulawik. Foto: FUNKE Foto Services/M. Joosten

Dinslaken Die Gruppe „The Holtbridge Company“ hat „Works Part I & II“ herausgebracht. „Works III“ ist schon in Arbeit.

Mehr als ein halbes Jahrhundert gibt es Musik der „Holtbridges“, respektive ihrer Vorgänger- und Partnerbands. Vor fünf Jahren legte die Gruppe mit der Platte „The Book Of Fassadien Tales“ ein Studioalbum vor mit einem Querschnitt durch das Schaffen dieser Jahre.

Erzählt wird in dem satirischen Konzeptalbum von einem Wanderer, der die „Bananen-Republik Deutschland“ verlässt und in den „Vereinigten Staaten von Fassadien“ ankommt – einem Land, das einem bekannt vorkommt, mit Freud und Leid, Fremdem und Vertrautem und Problemen, denen man nicht ausweichen kann.

Info Es gibt auch Videos auf Youtube zu sehen Works komplett Die komplette Musik von „Works Part I & II“ kann über die Website the-holtbridge-company.de kostenpflichtig heruntergeladen werden, die Songs „At the end of all times“ und „Wake up“ gibt es als Kostprobe als Video auf Youtube. Mit Booklet Die Doppel-CD mit Booklet ist in einer Auflage von 300 Stück erschienen, kostet 26 Euro und kann über das Studio von Bino Dola unter www.dolastudios.de bestellt werden. Vorgänger Zu Vorgängerbands der „Holtbridges“ gehörten in den 1960er und 1970er Jahren „Die Anderen“, „Les Autres“, „Dirty Hands“, „Panta Rhei“ oder „Love A.P.C.L.“ Die Band „THC“ sei „offen für Auftritte“, sagt Hans Klimek.

Dort „durchlebt“ der Wanderer verschiedene Situationen, die musikalisch aus dem vielfältigen Repertoire der „Holtbridges“ unter der Regie von Gitarrist und Sänger Hans Klimek (John H. Holtbridge) aufgearbeitet wurden, ehe der Wanderer schließlich in den „Tagen des Chaos“ versinkt.

Inzwischen hat sich die Bandformation vermischt zu „The Holtbridge Company“, die jetzt ein neues Album herausgebracht hat. „The Good Ol’ Rollin Songs“ ist zusammen mit „The Book Of Fassadien Tales“ als Doppel-CD erschienen. Diese trägt den Titel „Works Part I & II“. Wieder federführend gestaltet von Hans Klimek, der seit über 15 Jahren eng mit dem Flamenco-Gitarristen Bino Dola (Ehrenname Benny Holtbridge) zusammenarbeitet. Bino Dola hat ein Studio in Burbach, wo beide Projekte in „jahrelanger unregelmäßiger aber intensiver Kleinarbeit mit vielen Proben“ entwickelt wurden, wie Klimek erklärt.

In seiner kurzen Zeit mit der Band „The Company“ Mitte der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre seien Texte und Harmonien von damals „restauriert“ worden und in das zweite Projekt mit eingeflossen, lässt er wissen. Unter der fusionierten Formation „The Holtbridge Company“ (THC) – „nicht zu verwechseln mit dem Hauptbestandteil von Cannabis“, so Klimek – nahmen viele Musiker der erweiterten „Holtbridges-Familie“, auch aus der nächsten Generation, teil.

Zur Musik erklärt Hans Klimek: „Ursprünglich waren vor der Restaurierung der Stücke alle Titel in englischer Sprache getextet.“ Das ist jetzt anders: „Hier gab es eine kleine Revolution“, sagt er. Bis auf ein Stück, nämlich „Lullaby“, seien alle Titel ins Deutsche transferiert worden. „Das möglichst werkgetreu, was natürlich nicht immer wörtlich eins zu eins gelang.“ Und doch: „Uns scheint das Unerwartete, Deutscher Folk, gelungen zu sein“, meint er. „Die Titelbenennung blieb in englischer Sprache.“

Auch wenn die restaurierten Songs auf der Doppel-CD teilweise 40 bis 50 Jahre alt seien, an Musik der Beatles, Santana, Doors oder Crosby, Stills & Nash erinnern: „Die Texte sind hochaktuell“, sagt Hans Klimek.

Der 69-jährige gebürtige Dinslakener und noch tätige Arzt in der Psychiatrie in Bedburg-Hau freut sich jedes Mal, wenn er seine Kollegen von „THC“ trifft und mit ihnen Stücke proben und einspielen kann. „Es macht viel Spaß. Beruf und Musik halten mich jung“, verrät er. Und so gibt es bereits weitere Pläne für die Zukunft: Das Werk „Works III“ sei bereits in Arbeit, „fünf Titel sind fast fertig“, lässt Klimek wissen. Die CD könnte in ein bis zwei Jahren herauskommen.

Zum Schluss dankt Hans Klimek allen, die mit dazu beigetragen haben, „dass wir eine tolle Zeit erleben durften mit allen Höhen und Tiefen“, sagt er. Eine Botschaft wird er dazu los: „Und für die, die noch leben: ‘Let the good times roll.’“

(P.N.)