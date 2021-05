Vollsperrung zwischen Oberhausen und Emmerich : Pfingsten fahren in Dinslaken, Voerde und Wesel keine Züge

Pfingsten fahren in Dinslaken, Voerde und Wesel keine Züge

Dinslaken/Voerde/Wesel Ab Freitag, 21. Mai, 21 Uhr, bis Pfingstmontag, 24. Mai, 5 Uhr, ist die Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen komplett gesperrt.

Im Bereich Oberhausen führt die Bahn Sondierungsarbeiten aus, stellt 20 Oberleitungsmaste auf und stellt eine neue Gleisquerung her. Parallel finden in Voerde und Dinslaken Kampfmittelsondierungen statt. Dabei führt die Bahn rund 80 Bohrungen durch. Im Bahnhofsbereich in Dinslaken entstehen für den Streckenausbau insgesamt neun Fundamente für Oberleitungsmaste während der Sperrpause.